أرسنال يفعّل بند الشراء النهائي لضم المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي

​أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تحويل عقد إعارة المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي من نادي باير ليفركوزن الألماني إلى انتقال دائم، في صفقة بلغت قيمتها نحو 34.5 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو).

​وأوضح أرسنال - في بيان عبر الموقع الرسمي - أن اللاعب، صاحب الـ 24 عاما، قد وقع عقداً يمتد حتى عام 2031، وذلك بعد استيفاء شروط خيار الشراء المتفق عليها.

وكان هينكابي قد شارك في 39 مباراة مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، الذي توج فيه "الجانرز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

​ من جانبه، أكد نادي باير ليفركوزن أن هينكابي سيواصل مسيرته الاحترافية في الدوري الإنجليزي مع أرسنال خلال السنوات القادمة. ويشارك اللاعب حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الألماني اليوم الخميس.