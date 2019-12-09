صبورة السيد: قانون الأحوال الشخصية للمطلقين يهدر حقوق الطفل.. فيديو

قالت الدكتورة صبورة السيد أستاذة جامعية، إن قانون الأحوال الشخصية للمطلقين يتوقف على مهارة المحامين مما يؤدى إلى نسيان حقوق الطفل وإهدارها.



وأضافت الدكتورة صبورة السيد خلال لقائها التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه فى حالات المشاكل بين الوالدين يكون نتيجة تلك المشاكل دمار الطفل.



وتابعت السيد، أن القاضى يحكم من خلال الأوراق الذى تقدم له ولا يستطيع أن يحكم من خلال الحالة الانسانية التى يراها أمامه ويحكم فى النهاية بمبلغ بسيط يكون نفقة على الطفل.



وأشارت الدكتورة صبورة السيد، الى أنه تحدث مهاترات فى رؤية الاب لطفله بعد حالة الانفصال التي تحدث بينه وبين زوجته وهذا يؤدى إلى مشاكل كثيرة فى النهاية.

