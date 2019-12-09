ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صبورة السيد: قانون الأحوال الشخصية للمطلقين يهدر حقوق الطفل.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:07 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الدكتورة صبورة السيد أستاذة جامعية، إن قانون الأحوال الشخصية للمطلقين يتوقف على مهارة المحامين مما يؤدى إلى نسيان حقوق الطفل وإهدارها.

وأضافت الدكتورة صبورة السيد خلال لقائها التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه فى حالات المشاكل بين الوالدين يكون نتيجة تلك المشاكل دمار الطفل.

وتابعت السيد، أن القاضى يحكم من خلال الأوراق الذى تقدم له ولا يستطيع أن يحكم من خلال الحالة الانسانية التى يراها أمامه ويحكم فى النهاية بمبلغ بسيط يكون نفقة على الطفل.

وأشارت الدكتورة صبورة السيد، الى أنه تحدث مهاترات فى رؤية الاب لطفله بعد حالة الانفصال التي تحدث بينه وبين زوجته وهذا يؤدى إلى مشاكل كثيرة فى النهاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميار البتانونى تكتب: مخاطر الانفصال

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. رسائل هامة للمرأة بشأن الزواج العرفي

سيدات مصر تستغيث بالبرلمان لسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. نواب: نسعى لإثبات الزواج العرفى وتوثيقه.. وباب عادل للنفقات لضمان حصول المرأة والأبناء على كافة حقوقهم

محمد فؤاد يعلن استقباله مقترحات المواطنين عن قانون الأحوال الشخصية

بلاش أنانية .. فوائد تبادل الرعاية المشتركة للأطفال بعد الانفصال

وليد زهران: أرفض الخلع بشكله الحالى لأنه سبب زيادة الطلاق

ترشيحاتنا

تركى آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض.. شاهد

أحمد ناجي يكشف عن رأيه فى حراس مرمى الزمالك وقيادة فايلر لـ الأهلي

في 40 دقيقة | كيف تحصل على الإقامة في دبي؟

مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

الأعمال التي تدخل الجنة .. 14 عملا التوفيق في إحداها يضمن لك النعيم

تدخل عسكري في ليبيا وتنقيب عن البترول والغاز.. أردوغان يواصل استفزاز الجميع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل