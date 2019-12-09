لحجبها رؤية الكورنيش..رفع وتوزيع البلوكات الخرسانية أمام مجمع المحاكم بالمنشية

حذر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية من المساس بكورنيش المدينة وحجب رؤية البحر قائلا " كورنيش الإسكندرية خط احمر".





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الإسكندرية لمنطقة مجمع المحاكم بالمنشية ، بعدما أثير خلال الفترة السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة حائط خرساني يحجب الرؤية الكاملة للبحر، مما تسبب في استياء مواطني ومحبي الإسكندرية .





وكلف المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، بالتنسيق مع مسئولي الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، لسرعة الإنتهاء من رفع وتوزيع البلوكات الخرسانية الحاجبة لرؤية الكورنيش أمام مجمع المحاكم بالمنشية، بما لا يعوق الرؤية الكاملة للبحر.





وأشار المحافظ إلى أن قراره يأتي رغم تأكيد الجهات المعنية أن السبب من وجود الكتل الخرسانية وتنفيذ هذا المشروع بطول 850 متر أمام مجمع المحاكم بالمنشية ، نظرا لتأثر سور كورنيش المدينة بظاهرة النحر بفعل مياه البحر والتي تتسبب في تآكل الأحجار.



