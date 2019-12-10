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تعليم

قطاع المعاهد الأزهرية يوجه تعليمات بحصر أبناء شهداء الجيش والشرطة لهذا السبب

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:17 ص
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
ناشد قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة إرسال بيانات الطلاب والطالبات أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة منذ عام ٢٠١١.

ويعتزم قطاع المعاهد الأزهرية إعفاء أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وكذلك ممن لهم أقارب من الدرجة الأولى من الشهداء، من المصروفات الدراسية.
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ونبه قطاع المعاهد الأزهرية على جميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة توفير هذه البيانات في موعد غايته العاشر من ديسمبر الجاري.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على أن الأزهر الشريف يقف دائما بجوار أبناء الوطن من الجيش والشرطة الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء لوطنهم.

وأكد أن الأزهر يوجه دعمه لأسر الشهداء الذين هم في حاجة لمساعدات مالية ومنحهم معاش شهري يصرف من بيت الزكاة والصدقات المصري.
قطاع المعاهد الأزهرية يوجه تعليمات بحصر أبناء شهداء الجيش والشرطة لهذا السبب
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