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تعليم

السفير الياباني يلتقي طلاب قسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان .. صور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:41 م
السفير الياباني يلتقي
السفير الياباني يلتقي بطلاب قسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
استضافت اليوم جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة معرض الدراسة في اليابان مصر 2019، والذى تنظمه جامعة كيوشو اليابانية بالتعاون مع جامعة أسوان وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب والسفير الياباني بالقاهرة السيد مساكي نوكى .

كما حضر أيضًا رئيس جامعة كيوشو اليابانية السيد وتانابي والمستشارة الثقافية بسفارة اليابان والدكتور صفوت حسب الله رئيس مكتب جامعة كيوشو بالقاهرة ، والدكتور ناصر عبدالرزاق عميد كلية الألسن جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالعزيز رئيس لجنة التصنيف ووكيل كلية الهندسة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أن كلية الألسن بجامعة أسوان تمثل نافذة على العالم من خلال أقسامها التعليمية الناطقة بمختلف لغات العالم وفي إطار التعاون المثمر بين جامعة أسوان والجامعات اليابانية يقام هذا المعرض الذي يهدف إلي تعريف طلاب قسم اللغة اليابانية ببرامج الدارسة والمنح الدراسية بجامعة كيوشو وباقي الجامعات الأخرى اليابانية .

وقال إن جامعة كيوشو تقع بجنوب اليابان لتشابها بجامعة أسوان بموقعها في جنوب مصر ونعمل على بحث سبل التعاون بين الطرفين .

فيما أضاف السفير الياباني أن قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة أسوان من أنشط أقسام اللغة اليابانية على مستوى الخمس جامعات المصرية التي يدرس بها اللغة اليابانية وعبر عن سعادته بوجوده داخل جامعة أسوان وهذا الحضور الكثيف من طلاب جامعة أسوان .

وأشار رئيس جامعة كيوشو اليابانية إلى أننا سعداء بالتعاون مع جامعة أسوان ونعرض البرامج الدراسية والمنح اليابانية للطلاب ونتعاون بإيفاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس اليابانين بدعم الحكومة اليابانية لتدريس طلاب قسم اللغة اليابانية بكلية السن أسوان .

وأوضح الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الألسن أنه يعد اليوم إطلالة علي اللغة اليابانية ولتعميق الثقافات المشتركة وبحث سبل التعاون بين جامعة أسوان وجامعة كيوشو .

وافتتح اللقاء الدكتور محمد عبدالعزيز ثم كلمة السفير الياباني ثم كلمة المستشارة الثقافية وكلمة رئيس جامعة كيوشو وكلمة رئيس جامعة أسوان .

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة درع الجامعة لسيد مساكي نوكي السفير الياباني تقديرًا للجهود التعاون المشترك والوفد المرافق .
السفير الياباني يلتقي طلاب قسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان .. صور
السفير الياباني يلتقي طلاب قسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان .. صور
السفير الياباني يلتقي طلاب قسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان .. صور
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