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توك شو

إنجى المقدم: ولد الغلابة من أصعب الأدوار علي لهذا السبب

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
إنجى المقدم
إنجى المقدم
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حمزة شعيب
أكدت الفنانة إنجي المقدم، أن دور صفية في مسلسل ولد الغلابة كان من أصعب الأدوار التي قامت بها.

وأضافت إنجي المقدم، خلال حوارها مع عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، والمذاع عبر قناة النهار، أن اللكنة الصعيدية كانت بالنسبة لي صعبة جدًا، وكذلك حدة شخصية "صفية" التى تمثل المرأة الصعيدية القوية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم، كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، والمسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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