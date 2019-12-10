الأهلي يكشف عن موعد عودة نيدفيد ومعلول ومتولي للتدريبات.. فيديو

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد عودة الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وعلي معلول.



وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "الأقرب للعودة من الإصابة هو علي معلول، سيعود للمشاركة بشكل طبيعي عقب لقاء وادي دجلة في الدوري، أما محمود متولي وكريم نيدفيد فعودتهما ستكون خلال 10 أيام".



هل تلقى الأهلي أي عروض خارجية لأي لاعب؟



أجاب سيد عبد الحفيظ: "قد تكون هناك بعض المحادثات بشكل ودي بين بعض الأطراف بحكم المعرفة السابقة".



وتابع سيد عبد الحفيظ "عندما نحصل على أي عرض لأي لاعب؛ نناقشه أولا مع المدرب، وبعد ذلك مع لجنة التخطيط، ثم نتخذ القرار النهائي".



ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساءً غد الأربعاء، في الجولة السابعة من الدوري المصري.