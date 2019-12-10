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توك شو

إلهام شاهين تكشف سرا عن حياتها للمرة الأولى.. شاهد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:46 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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حمزة شعيب
أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن أول لقاء جمعها مع النجمة الراحلة فاتن حمامة ، كان خلال إحدى الحفلات، وقالت لها: "أنتِ شبهي أكتر من بنتي حتى نبرة صوتك".

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج " صاحبة السعادة " المذاع عبر قناة dmc، بعد هذا الحفل استضافتها الإعلامية أماني ناشد، لأنها شبيهة فاتن حمامة ، وبعد هذا اللقاء انهالت عليها العروض للاشتراك في أعمال فنية هامة.

وكشفت إلهام شاهين، عن سر، تبوح به للمرة الأولى، وهو أنها لم ترغب نهائيا في دخول مجال التمثيل ولكنها التحقت بأكاديمية الفنون؛ لدراسة الإخراج المسرحي، والصدفة لعبت دورها في التحاقها بالتمثيل.

وأوضحت إلهام شاهين، أن فيلم "الهلفوت" تمت كتابته للفنانة سعاد حسني، ولكنها اعتذرت عنه، لتتلقى هي اتصالا تليفونيا من الزعيم عادل إمام للمشاركة فيه.

وأشارت إلى أن اختياره لها؛ جاء بعد أن شاهد دورها في مسلسل "وقال البحر"، مؤكدة أن هذا العمل يعد نقلة في حياتها الفنية، وحصلت عن دورها فيه، على أول جائزة أحسن ممثلة.
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