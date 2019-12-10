أرقام مهمة في القمة الخليجية الـ40

تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم، الثلاثاء، القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



وتبحث القمة الخليجية عددًا من الموضوعات والقضايا، والتي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.



وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقدوا في مقر الأمانة العامة بالرياض أعمال الدورة الـ 145 للمجلس الوزاري، كما عقدت الدورة التحضيرية برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، ومشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.



وتحظى القمة المرتقب انعقادها بعد قليل بخصوصية من حيث موقع انعقادها، حيث تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، من واقع حال الثقل الذى تتمتع به المملكة في المنطقة وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ تزخر القمة بأرقام مهمة تستوجب تسليط الضوء عليها لما تعكسه من جهود المملكة وقدرتها على مواجهة التحديات، والعمل على تعزيز مسيرة المجلس الذى يضم الأشقاء تحت رايته.



وفيما يلى نقاط تبرز خصوصية الدورة الـ40 للقمة الخليجية بالرياض:-



1-تعد القمة الخليجية الـ40 هي ثاني قمة اعتيادية تستضيفها السعودية، للعام الثاني على التوالي، فيما تعد هذه أول مرة تستضيف دولة قمتين متتاليتين في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه في 1981؛ حيث كان يتم ترؤس القمم بشكل دوري حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.



-2 يعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أول زعيم خليجي يترأس قمتين عاديتين متتاليتين (2018 و2019).



3- يعد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أول زعيم خليجي يترأس 3 قمم خليجية اعتيادية، خلال 5 سنوات من حكمه فقط (2015 و2018 و2019).



4- باستضافتها قمة الثلاثاء، تكون السعودية قد استضافت 10 قمم خليجية، خلال 5 سنوات فقط، فيما يعد أكبر عدد من القمم الخليجية تستضيفه دولة خلال تلك الفترة القصيرة، وهي:



(3 قمم اعتيادية أعوام 2015 و2018 و2019‬، و3 قمم تشاورية في مايو/أيار من أعوام 2015 و2016 و2017، والقمة الخليجية المغربية في أبريل 2016، والقمة الخليجية الأمريكية في 21 أبريل 2016، والقمة الخليجية الأمريكية 21 مايو 2017، وقمة مكة الطارئة في مايو 2019.



وشارك في القمة التشاورية الخليجية الـ15 بالرياض في مايو/أيار 2015، الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند، كضيف شرف، ليصبح أول رئيس أوروبي يشارك في قمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.



5- باستضافتها القمة الـ40، تحتفظ السعودية، بكونها استضافت أكثر عدد من القمم الخليجية الاعتيادية منذ انطلاق أول قمة في أبوظبي عام 1981؛ حيث عقدت 9 قمم في المملكة بما فيها القمة المرتقبة، و7 في الكويت و7 في البحرين و6 في الإمارات، و6 في قطر و5 في سلطنة عمان.



وكانت السعودية انفردت سابقا بأسرع قمة في تاريخ قمم الخليج، بعقد القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في نوفمبر 1981، وهي أسرع قمة اعتيادية في تاريخ انعقاد القمم الخليجية؛ إذ عقدت بعد 5 أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، وتمت خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.

