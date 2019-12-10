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بمشاركة 200 متطوع.. هند النعسانى: شباب أفريقيا استخرج 2 طن مخلفات من النيل.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
شباب الاتحاد الافريقي
شباب الاتحاد الافريقي
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إنه طالما الشباب بخير يكون الأمل فى الغد بإذن الله، لافتة إلى أن هناك 200 متطوع من الشباب يمثلون 54 دولة بالاتحاد الأفريقي شاركوا فى حملة لتنظيف نهر النيل.

وأضافت الإعلامية هند النعسانى، من خلال برنامج "صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذه الفكرة الجميلة نظمتها إحدى المؤسسات الأهلية بتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشارت إلى أن الحملة تتم بنطاق القاهرة فى المسافة من البر الغربى لكوبرى عباس بجزيرة المنيل، وحتى كوبرى الجامعة، موضحة أن الشباب استخرجوا 2 طن مخلفات من نهر النيل.

يذكر أن مؤسسة "شباب بتحب مصر" نظمت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة لتنظيف نهر النيل بمحافظة القاهرة فى المسافة من البر الغربى لكوبرى عباس بجزيرة المنيل حتى كوبرى الجامعة بمشاركة 200 متطوع فى الاتحاد الأفريقى، حيث تم استخراج 2 طن مخلفات من النهر تحت إشراف الدكتور رمضان السيد، مدير حماية النيل بالجيزة.

ويعد المشاركون ضمن برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى (AU- YVC) الذى يعد أكبر برنامج تطوعى ينفذه الاتحاد الأفريقى فى القارة؛ حيث يجمع هذا الحدث متطوعين من مختلف البلدان الأفريقية، وتستضيفه القاهرة هذا العام فى المركز الأوليمبى بالمعادى، وتضم الدفعة العاشرة 200 شاب وفتاة من 54 دولة أفريقية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الحملة نظرا لأن نهر النيل يمثل شريان الحياة للجميع ورابط مقدس يربط أبناء دول الحوض ببعضهم البعض.
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