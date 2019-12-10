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أخبار العالم

زعيمة هونج كونج: لا أستبعد تعديلا وزاريا.. لكنه ليس مهمة فورية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:43 ص
زعيمة هونج كونج كاري
زعيمة هونج كونج كاري لام
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دعاء أبوهشيمة
لم تستبعد زعيمة هونج كونج كاري لام، إجراء تعديلات وزارية اليوم، لكنها قالت إن استعادة القانون والنظام على رأس أولوياتها ، فيما تواجه المدينة التي تحكمها الصين احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ستة أشهر شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان.

وكانت لام، المدعومة من بكين تتحدث بعد يومين من أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة في المركز المالي الآسيوي منذ الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الماضي في استعراض قوي لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية.

ووسط تصاعد الضغط على حكومتها، ذكرت صحيفة أبل ديلي اليوم، أن بكين تفكر في تعديل وزاري في هونج كونج بحلول نهاية العام لمحاولة معالجة الاضطرابات.

وقالت لام، إنها ستغادر يوم السبت في زيارة معتادة لبكين، حيث ستطلع مسؤولي البر الرئيسي على أكبر أزمة سياسية في هونج كونج منذ عقود.

وقالت لام في كلمتها الأسبوعية: "تنصب أولى أولويتي الآن حقا على استعادة القانون والنظام في هونغ كونغ وضمان استمرار تقدم هونغ كونغ اقتصاديا واجتماعيا".

وأضافت أن التعديل الوزاري ليس "مهمة فورية".
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