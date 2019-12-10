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السفير حسين كامل هريدي: أسوان جاهزة للفعاليات السياحية.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:49 م
السفير حسين كامل
السفير حسين كامل هريدى،مساعد وزير الخارجية الأسبق
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قال السفير حسين كامل هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة من المنتديات الهامة التى كان لابد منها ،لافتا إلى أن اختيار مدينة أسوان من الاختيارات الموفق لجذب انتباه العالم للسياحة.

وأضاف السفير حسين كامل هريدى، من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي" قناه مصر الأولى " أن المنتدى دل على أن مدينة أسوان جاهزة للفعاليات السياحية الدولة التى تعد سنويا، كما أنها فى غاية الأهمية التى تحصد مليارات الدولارات لتكون حلقة وصل بين مصر والقارة الأفريقية التى يمر بها النيل لارتباطها بدول حوض النيل .

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تستضيف اجتماعا فى غاية الأهمية غدا وبعد غد تحت عنوان " أجندة السلام والأمن والتنمية المستدامة في أفريقيا، مضيفا أنها من ثوابت السياسة الخارجية المصرية للتبنى والتداخل لعدة ظواهر التى كانت ومازالت تحتل مكانة فى الأجندة المصرية.

ودعا مساعد وزير الخارجية الأسبق، العالم لإيجاد منهجية متكاملة وطرح شامل بين الثلاثة ظواهر الرئيسة في عالمنا المعاصر وعلى سبيل المثال دول الساحل الأفريقي.
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