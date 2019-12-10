فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير الدولي لـ فنون تطبيقية حلوان

نظمت وكالة الدراسات العليا والبحوث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، واشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة علا هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ندوة تعريفية لبدء الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد وفتح باب التقديم للمرحلة الثانية لبرنامج الماجستير الدولي المشترك لترميم الصور الفوتوغرافية والورق الوثائقي القديم بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وجامعة كاتانيا بإيطاليا.





وتناولت الندوة التعريفية مناقشات وعروض مثمرة أبرزت أهمية البرنامج وأبعاده للمتقدمين، إلى جانب عرض أهم الإنجازات التي تمت خلال السنوات الدراسية للدفعة السابقة من خريجي البرنامج.





ويشكل هذا البرنامج صرحا أكاديميا احترافيا لكونه البرنامج الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال ترميم الصور الفوتوغرافية والورق التراثي القديم. الجدير بالذكر أن مدة الدراسة سنتان متبادلة بين مصر وايطاليا حيث أن التدريس بين الجانبين المصرى والايطالى، وتقبل الدراسة بالبرنامج خريجي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية النوعية والكليات المتخصصة ذات علاقة بالترميم والآثار ومعاهد الفنون التطبيقية .





يهدف برنامج الماجستير إلى تخريج نخبة مدربة من الخبراء المعتمدين دوليا في هذا المجال النادر وتسليط الضوء على كنوز المجموعات الفوتوغرافية غير المعروفة لدى الكثير من المتخصصين والعامة.



