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أخبار البلد

مدبولي يشهد توقيع بروتوكولات لمحطتي طاقة جديدة بقدرة 700 ميجاوات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:52 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مراسم توقيع اتفاقيتين مع شركة النويس الإماراتية لبناء محطتي توليد طاقة كهربائية بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وعدد من المسؤولين.

وتخص الاتفاقيات إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ٢٠٠ ميجاوات، وأخرى للرياح بطاقة ٥٠٠ ميجاوات، على أن يتم البناء والتشغيل بنظام boo.

وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء إلى 20 % بحلول 2022، وإلى أكثر من 42 % بحلول 2035، بما يسهم فى زيادة مصادر الطاقة المتجددة إلى 6000 ميجاوات، متضمنة الطاقة المائية بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات أخرى يجرى تطويرها بقدرات إجمالية تتجاوز 2000 ميجاوات.
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