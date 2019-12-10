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رياضة

كلوب يصرح نادما: أخطأت في حق ساديو ماني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:48 م
كلوب وساديو ماني
كلوب وساديو ماني
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محمد السعيد
أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفيرق ليفربول الإنجليزي، ندمه على عدم التعاقد مع ساديو ماني عندما كان مدربا لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال يورجن كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أخطأت بعدم التعاقد مع ساديو ماني عندما كنت مدربا لبوروسيا دورتموند، كنت أرى وقتها أن اللاعب غير مفيد للفريق.

وأضاف:" قرار التعاقد مع ساديو ماني خلال فترتي مع بوروسيا دورتموند لم يكن الوحيد وقتها، لقد ارتكبت أخطاء أخرى".

واختتم:" صححت الخطأ في النهاية بضم ساديو ماني إلى صفوف ليفربول".

ويقدم ساديو ماني مستوى رائعا مع ليفربول هذا الموسم، حيث شارك مع الريدز في 14 مباراة، سجل خلالهما 9 أهدغ وصنع 4 آخرين.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب مانفسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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