رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية مكبرة.. صور

قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، حملة انضباطية مكبرة؛ لرفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية لدى المواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ عن المنطقة الشمالية.



وأكد بهجت في تصريح له أن الحملة شملت رفع إشغالات الطريق وفتح الرصيف للمارة وذلك من شوارع نصوح وسوق سليم بمشاركة وحضور مأمور قسم شرطة الزيتون وشرطة مرافق الحى وأجهزة الحى التنفيذية.



كما تم رفع إشغالات الطريق وفتح الرصيف للمارة من شوارع الوقاد - مصطفى باشا - الزيتون في إطار الاهتمام بشكاوى مواطنى الحى.



وجرى وضع المضبوطات بمخزن الحي بمعرفة الإدارات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وشدد اللواء أشرف بهجت، على المرور اليومي واستمرار الحملات لمواجهة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات والمقاهي، والتعامل بكل حزم مع المخالفين قائلا: "لن أسمح بالإشغالات والمخالفات".