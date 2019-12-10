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تعليم

طلاب هندسة القاهرة ينتجون فيلما تسجيليا لدعم زملائهم .. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:04 م
ياسمين سامي
قال القائمون على الفيلم التسجيلي الذي نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة: «أنت أقوى من أي ضغوط وأنا قيمتي أكبر من درجاتي في الميدتيرم". 

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عقد الاجتماع التأسيسي الأول لمركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، للتصدي لحالات الانتحار بين الشباب، في إطار الدور التنويري للجامعة في صياغة العقل المصري وإعادة بنائه، بحضور نواب رئيس الجامعة ومساعديه ومستشاريه، وعميد كلية الآداب، ووكيلي كلية الآداب والطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب.

وقال الدكتور الخشت، خلال الإجتماع، إن المبادرة التي أطلقتها الجامعة أمس، تلقاها المجتمع بقبول ولابد من العمل الجاد عليها، موجهًا ببدء العمل بالمركز خلال ٣ أسابيع، بمقره بالمدينة الجامعية، بعد وضع لائحة العمل وتشكيل مجلس إدارة المركز من أقسام الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع.


وأكد رئيس الجامعة، على أن مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، يختص بفئة طلاب الجامعات، وأن دوره لا يقتصر على البحوث بل يهتم بلقاء الطلاب والإستماع لهم، مشددًا على ضرورة مشاركة قسم الطب النفسي، حيث يحتاج الطلاب للدعم النفسي والعلاج المعرفي لأن معظم المشاكل تأتي من طريقة التفكير.
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