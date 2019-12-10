إعلامية شهيرة تروي قصة صادمة عن حالات عقر بمستشفى مشهور

قالت الإعلامية منة فاروق، وناشطة في مجال حقوق الحيوان، إن مصر لديها 6 حالات سعار فقط، وهم بقرتين و4 حمير.





وأضافت منة فاروق خلال لقائها في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» أن هناك زملاء من جمعيات حقوق الحيوانات، ذهبوا إلى إحدى المستشفيات الشهيرة بمصر الجديدة بعد أن انتشرت أخبار بأن هناك حالات مصابة بالعقر دخلوا في وقت واحد، وموظف الاستقبال قام بالتسجيل دون أن يتأكد من التعليمات.





من جانبها علقت الفنانة داليا البحيري على مشكلة الكلاب الضالة المنتشرة في الشارع المصري، والعادات الخاطئة التي يمارسها البعض في تربية الحيوانات الأليفة، بقولها «لازم يكون في عقاب للناس دي».





وقالت داليا البحيري خلال لقائها في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» إن الشخصيات التي تضرب الحيوانات أو تدريبهم على الشراسة ناس مريضة، موضحة أنها لا تعرف السبب الذي يلجأ إليه هؤلاء لتشريس الكلاب أو القطط.





وجهت داليا البحيري رسالة لكل شخص يشتري كلب أو قطة ليشرسه أو يتركه أو يحبسه بدون أكل او شرب، مؤكدة أن هذه النماذج منتشرة بكثرة على السوشيال ميديا ولم تجد أي مبرر لهذه الأساليب الخاطئة في التعامل مع الحيوانات.



