هؤلاء أثروا فى حياتى.. نبيلة عبيد: قدمت المرأة والساطور عن قصة حقيقية.. فيديو

قام موقع "صدى البلد" بجولة مصورة داخل منزل النجمة نبيلة عبيد بالدقي، وأجرى حوارا مطولا مع نجمة مصر الأولى، فتحت خلاله صندوق ذكرياتها الفنية والشخصية.



تميز منزل نبيلة عبيد بالديكور العصري الأنيق، الذي لا تغيب عنه اللمسات الجمالية، وتزينه مجموعة من الجوائز التي حصلت عليها، فضلا عن مجموعة من صورها الشخصية، والعديد من شخصياتها الفنية.



وكشفت نبيلة عبيد عن المؤلفين الذين أثروا فى حياتها الفنية من خلال تعاونها معهم فى عدد من الأعمال، مثل وحيد حامد ومصطفى محرم ومحمود أبو زيد.



وعن المخرجين الذين ساهموا فى نجوميتها، أكدت أنهم كل من الراحل سمير سيف وأشرف فهمى وعاطف الطيب وعلى عبد الخالق الذى تعاونت معه فى 5 أعمال، بالإضافة إلى إيناس الدغيدى وسعيد مرزوق.



وقالت إنها لم تخش أن تقدم مع الأخير فيلم "المرأة والساطور"، بل إنها تحمست للعمل بشكل كبير، خاصة أنه مأخوذ عن قصة حقيقية، موضحة أن فكرة تقديم قصص مستوحاة من حادثة وقعت فى المجتمع أمر قدمته فى فيلم "اغتيال مدرسة" للكاتب مصطفى محرم، وليس فى "المرأة والساطور" فقط.