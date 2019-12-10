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رياضة

بعد هدف محمد صلاح العالمي في سالزبورج.. تدشين هاشتاج فخر_العرب

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فخر_العرب بعد إحراز محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي هدفا عالميا في شباك فريق سالزبورج النمساوي في اطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏صلاح عاد كما نرغب ويرغب ، ضيع الأسهل وسجل الأغرب، 4 أهداف من 6 مباريات وإلى قائمة الهدافين أصبح أقرب .

في ثاني مبارياته يسجل ويصنع، عاد "اللهو الخفي " ليجعل المنافسين في حال أسوأ ، فخر العرب اليوم وغدا ومن ينكر ذلك عليه مراجعة نفسه في وقت أسرع.

‏فخر العرب ‎#محمد_صلاح يحرز هدفا رائعا من كرة ميتة، أذهلت المعلق حفيظ دراجي 👏

‏- رسميا .. محمد صلاح يصل للهدف الرسمي رقم ( 200 ) خلال مسيرته .. فخر العرب يا سادة .. ⚽👑❤

‏‎‎الهدف الاصعب فخر العرب

‏فخر العرب يا ابو مكه

‏بووووووووم ⚽️ بووووووووم ⚽️ ما للصعب إلا الصعب بومكه ‎#محمد_صلاح

‏كيف سنقنع احفادنا ان صلاح سجل من هذه الزاوية 😎

‏صعبة جدا 😱
هدف محمد صلاح اليوم بدورى الابطال 🏆

‏صلاح
لم يعد أفضل لاعب مصري في التاريخ
200 هدف من بينها 147 هدفا مع فرق أوروبية
صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية .. انتهى

‏‎ما أجملك يا صلاح وأروعك ربنا يبعد عنك كل شر

‏صلاح يصل الى هدفه ٢٠٠ في مسيرته الكروية ويتعادل مع جيرارد في دورى ابطال اوروبا ماشاء الله يا ابن بلدى ان شاء الله أفضل لاعب في أفريقيا تالت مرة ع التوالى والبالون دور وتبقى كدة تمام ان شاء الله هتحصل❤💗💗
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