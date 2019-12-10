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فاروق الباز: خلال الـ100 سنة القادمة سنحصل على عنصر التيتينيوم من القمر..فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:40 م
صدى البلد
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أكد الدكتور فاروق الباز العالم الكبير أنه يوجد حياه على سطح القمر مؤكدا أن الأماكن السوداء على سطح القمر تحتوى على عنصر التيتينيوم موجود على سطح القمر والذي يمثل 11% والذي يستخدم في معدات الجراحة وليس الحديد وهو عنصر يمكن الإستفادة منه.

وأضاف العالم الكبير خلال تصريحات تليفزيونية أن الكويكبات عبارة عن كوكب مكسور وبه نسبة كبيرة من الحديد والذهب أكبر من أى منطقة موجودة على سطح الأرض.

وتابع أن الوصول إلى القمر كان خيال بعيد فكان يتم اثارة ذلك منذ أكثر من 100 عام وأصبح الأن لدينا وسيلة للوصول إلى القمر مؤكدا أنه خلال الـ100 سنة القادمة من الممكن أن نحصل على عنصر التيتينيوم من القمر.

واشار العالم الكبير أن كوكب المريخ مشابه للأرض فى رحلاته ووجدت تشابه بين الصحراء الغربية وكوكب المريخ ولا أحد يستطيع أن يعرف الفرق نظرا للتشابه الكبير.

وقال إن نفس التاريخ الجيولوجي الذي مر على سطح الأرض هو نفس الذي مر على سطح المريخ.
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