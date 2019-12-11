لا تقتربي لها.. 3 أشياء نستخدمها يومياً للبشرة تسبب الالتهاب الحاد

الكثير من الفتيات لا تعرفن أهم الطرق للحفاظ على البشرة، ولكن البعض منهن أيضا لا تعلمن ما الأشياء التى لا يجب وضعها على البشرة نهائيا لأنها يمكن أن تسبب كوارث صحية للبشرة.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأشياء التى لا يجب وضعها على البشرة وهى:





- الصابون





يحتوي الصابون على الأحماض بدرجة حوالي من 9-10 وهذا قاس للبشرة، ويمكن أن يؤدي استخدام الصابون على وجهك إلى تغيير درجة حموضة بشرتك والتسبب في تهيج الجلد والحساسية والجلد الجاف. لذلك ، يجب عليك الامتناع عن استخدام الصابون على وجهك.





- غسول الجسم





يعد غسول أكثر الأخطاء الشائعة جدا التى يفعلها الناس. سواء كنت تشعر بالكسل أو كنت في عجلة من أمرك ، فيعد غسول الجسم أكثر سماكة على الوجه ، ويحتوي على مواد كيميائية قاسية ويمكن أن تسد مسام جلدك مسببة مشاكل البشرة المختلفة، فلذلك ليس من الجيد أن تضعها على وجهك.





- الماء الساخن