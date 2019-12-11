مجدي غازي: وفرنا 43.5 مليون متر مربع أراضي صناعية في 3 أعوام

أكد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة وفرت 43.5 مليون متر مربع أراضي صناعية مُرفَّقة (كاملة المرافق)، فى جميع المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن ، معتبرا أنه جهد غير مسبوق للحكومة المصرية للتغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية.



وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في تصريحات له، أن الهيئة تستهدف طرح 18 مليون متر مربع أخرى بنهاية 2020 .



وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،أنه تم طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية على رواد الأعمال باجمالي عدة وحدات 1180 وحدة توفر ما يزيد على 42 الف فرصة عمل، لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مصر على أعتاب جيل جديد من المناطق والمجمعات الصناعية والتي تخطط الهيئة انشائها في شتى محافظات الجمهورية على اعلى معايير التكنولوجيا العالمية تحت مظلة الاقتصاد الأخضر، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية المعتمدة القائمة والبالغ عددها 134 منطقة صناعية؛ مما يؤهل مصر لتحديات الثورة الصناعية الرابعة وما تتطلبه من تجهيزات لتأهيل الدولة.