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رياضة

إخماد حريق بسيط في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.. صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجحت إدارة الحماية المدنية بالنادي الأهلي، في السيطرة على حريق بسيط بفرع الشيخ زايد اندلع صباح اليوم، الأربعاء.

وبذلت إدارة النادي بالتنسيق مع رجال الإطفاء، جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق وتحجيمه وإنهاء الأمر تمامًا.

وأكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أن الأمر بسيط وعبارة عن حريق في أحد منافذ فرع الشيخ زايد، وتم السيطرة عليه وإخماده.

وقال إنه جار حصر التلفيات في المنفذ، وتحديد السبب وراء الرئيسي وراء الحريق.
إخماد حريق بسيط في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.. صور
إخماد حريق بسيط في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.. صور
إخماد حريق بسيط في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.. صور
إخماد حريق بسيط في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.. صور
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