انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب للأطفال بالإسكندرية

انطلقت فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب في الأطفال، اليوم الأربعاء، والتي تنظمها جامعة الإسكندرية وجمعية قلوب أصحاء، وذلك بالساحة الرياضية بمنطقة بشائر الخير.



حضر انطلاق المبادرة كل من الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، ويوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وصفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وبدأ المبادرة بتوزيع مطويات على الطلاب تشمل معلومات عن أولى خطوات حماية القلب متمثلة في علاج أي التهاب بالحلق أو اللوزتين وطرق الوقاية.



وحمل الطلاب المشاركون في أولى فاعليات المبادرة بمنطقة بشائر الخير لافتات "معًـا للرياضة، معًـا للقضاء على روماتيزم القلب، معًـا لحماية قلوب أولادنا".



تأتي المبادرة انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية "جيل بكرة يكبر بصحة"، والتي تعد استمرارًا لمبادرات نور حياة للكشف عن ضعف الإبصار والكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية.