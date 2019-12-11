ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بحضور نائبات البرلمان.. الاتحاد العام لنساء مصر ينظم احتفالية 60 عاما المرأة المصرية تحت قبة البرلمان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أعلن الاتحاد العام لنساء مصر عن تنظيم احتفالية كبري بمناسبة مرور 60 عامًا علي وجود المرأة المصرية تحت قبة البرلمان وذلك يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري.

وقالت الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر إن المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة من نائبات البرلمان موضحة انها عقدت اجتماعا مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لدعوته لحضور المؤتمر وتطرق الحديث حول دور الاتحاد العام لنساء مصر وجهوده نحو تعزيز المرأة المصرية وكذلك الحديث حول نضال المرأة المصرية تحت قبة البرلمان علي مدار تاريخ الحياة النيابية في مصر .

وذكرت بدران انها عقدت اجتماعا اخر مع مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب للترتيب للمؤتمر وتعزيز التعاون بين الاتحاد ومجلس النواب.

وأكدت بدران علي أن المرأة شكلت دورًا فعالًا ، تحت قبة البرلمان خلال تاريخ الحياة النيابية الطويل، والذي جاوز مائة وخمسون عاما، وما يزيد عن ستون عاما منه شاركت فيه النساء، منذ انتخاب رواية عطية عام 1957، بعد اقرار حق الترشح وفقا لتعديلات دستورية أقرت عام 1956.

وأشارت الدكتورة هدي بدران الي ان المؤتمر يقام بالمشاركة بين اللجنة المصرية للتضامن ومجلس النواب المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

يشارك في الاحتفالية عدد كبير من اعضاء مجلس النواب والإعلاميين والمجتمع المدني والمهتمين بقضايا المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

متى يكون الاغتسال بديلا عن الوضوء | الإفتاء ترد

كلامه كذب وافتراء.. حمدي النقاز يهاجم رئيس الزمالك .. تفاصيل

بالترتر .. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بجمالها

بألوان فاتحة.. شاهد ساندى بإطلالة شتوية تبرز أنوثتها

الرئيس السيسي: مصر واجهت الحروب الأهلية والإرهاب فى عام 2013.. فيديو

بالأسود الشبيكة زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها برفقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح يتحول لـ خناقة بعد ضرب شقيق العريس للعروسة | شاهد

بفستان قصير وشعر كيرلي .. شاهد عبير صبري في أحدث جلسة تصوير

بوسى ملاك الرحمة.. بعد اختفائها شاهد| أميرة فتحى تثير الجدل بإنقاص وزنها