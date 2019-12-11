نائب رئيس جامعة الأزهر لطالبات كلية البنات بطيبة الجديدة: تحملن رسالة الأنبياء

تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي بأسيوط، كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، يرافقه المحاسب أحمد عباس، أمين عام الجامعة الجامعة المساعد لفرع أسيوط.



طالب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، أن يعي كل منتسب لهذه الجامعة أنه ينتمي لأعرق جامعات الدنيا، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف عندما تأسس كان الهدف من وراء ذلك هو تدريس المنهج الشيعي، لكن شاء المولى عز وجل أن يدرس المذهب السني، وأن يحافظ عليه لافتا إلى أن الأزهر الشريف هو الحارس الأمين على وسطية الدين عبر العديد من القرون.



وأكد للحضور أنكم "تحملون رسالة الأنبياء، وهي دراسة علوم الدين، والدليل على ذلك ما ورد في الحديث الشريف: "أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"، لذلك فإننا نتفق جميعا على أن الأمة لن تنهض إلا بالعلم".



وخلال الزيارة أكد نائب رئيس الجامعة حرصه على زيارة كليات الوجه القبلي ومقابلة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات، للاستماع إليهم، والتباحث حول انتظام وتطوير العملية التعليمية بالكليات، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.



واطلع نائب رئيس الجامعة، على استعداداتها والإجراءات التي اتخذتها لاستقبال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، مؤكدا أن الكلية تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، مشيدا بالتزامهم بحضور المحاضرات بجانب المشاركة في الأنشطة



وأشار إلى دورهم المهم في تنمية الوطن عن طريق الاهتمام بالطالبات، وتوفير بيئة علمية مناسبة لتنمية المواهب واكتساب المهارات المختلفة، موضحا ضرورة الاهتمام بالتواصل والاندماج في المجتمع الطلابي، وهذا ما تحرص عليه جامعة الأزهر خاصة في هذه المرحلة، لأن الشباب هم الحاضر وهم كل المستقبل ، لافتا إلى حرصه على الحوار مع بناته من طالبات الكلية للوقوف على آلية للنهوض والارتقاء بالكلية حتى تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



كان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور عبدالوهاب محمود، وكيل الكلية، والدكتور عبد الحميد الضوى، عميد الكلية الأسبق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.