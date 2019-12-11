لتقديم خدمة متميزة.. افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة المديرية المالية في الفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أعمال تطوير ورفع كفاءة المديرية المالية.



وذلك بحضور المحاسب إبراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، والمحاسبة ميرفت إسماعيل مدير المديرية المالية بالفيوم.



قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للعاملين بالمديرية المالية بمناسبة افتتاح أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها، لتحسين بيئة العمل وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة كأحد الركائز الأساسية للنهوض بمستوى الآداء، لافتًا الى أن وزارة المالية تُعد أحد أعمدة الدولة الرئيسية.



وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية لتنفيذ برامج التدريب الوظيفي وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومي وجميع الجهات الإدارية بالمحافظة، انطلاقًا من أهمية دعم وتنمية الموارد البشرية وبناء الإنسان المصري بما يُسهم في تقديم خدمة أفضل، فضلًا عن توفير الوقت والجهد وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكتروني والشمول المالي.



وأكد "الأنصاري" أن البرامج التدريبية التى توفرها الدولة للعاملين تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية بقطاعات المحافظة وخلق كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على مواكبة التطور والتحول الرقمي، مشيرًا إلى التعاون في الفترة القادمة مع وزارة المالية على ميكنة بعض الادارات داخل ديوان عام المحافظة، بجانب قيام الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة بوزارة المالية بتدريب العاملين بالجهاز الإداري للارتقاء بمستوي الآداء والخدمات.



ومن جانبه، أشار المحاسب عماد عواد، الى أن أعمال التطوير التي شهدتها المديرية المالية بالفيوم تبلغ تكلفتها نحو 4 ملايين جنيه، ومن شأنها توفير بيئة عمل مناسبة وتدريب العاملين وتنمية قدراتهم، وذلك ضمن خطة تطوير عام على مستوى الجمهورية بالمديريات المالية بالمحافظات، وتشمل إنشاء وحدات للتدريب بالمديريات المالية لتخفيف العبء عن العاملين في الانتقال إلى التدريب بوزارة المالية.



ولفت "عواد" الى أعمال التطوير ورفع كفاءة المديرية، حيث شملت إنشاء منظومة حريق متكاملة، فضلًا عن إنشاء وحدة التدريب المكونة من قاعة مؤتمرات، وقاعة حاسب آلي متعددة الأغراض، وقاعة اجتماعات موسعة، وورشة عمل، وقاعة دعم فني.



وعلى هامش الإفتتاح، تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال التطوير والخدمات التي تقدمها المديرية المالية بالفيوم، كما تم تبادل الدروع التذكارية تقديرًا للجهود المخلصة التي تُبذل من أجل تحقيق الصالح العام.



