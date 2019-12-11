دوري أبطال أوروبا .. أتالانتا إلى دور الـ 16 بثلاثية في شباك شاختار دونيسك

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي إلى الدور المقبل من مسابقة دوري الأبطال بثلاثية نظيفه في شباك مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وافتتح تيموثي كاستاجني التسجيل لصالح أتالانتا في الدقيقة 68، ثم جاء ماريو باسليتش ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80؛ وسجل جوزينس الهدف الثالث لفريق أتالانتا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا كأول مجموعته برصيد 14 نقطة.



ويرافقه أتالانتا الإيطالي الذي احتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد فوزه ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في نفس الجولة بنتيجة .





