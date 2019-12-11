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فن

بعد خطبته لـ مديرة أعمال أنغام | 3 فتيات في حياة محمد الشرنوبي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:22 م
راندا رياض - أنغام
راندا رياض - أنغام - محمد الشرنوبي
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سعيد فراج
فاجأ الفنان الشاب محمد الشرنوبي، جمهوره ومتابعيه بإعلان خطبته اليوم لـ راندا رياض - مديرة أعمال الفنانة أنغام، ليتفاجأ كثيرون بالخبر لاسيما أنه جاء بعد فترة قليلة من فسخ خطبته من المنتجة سارة الطباخ.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، الـ3 فتيات اللاتي ارتبطن بـ محمد الشرنوبي، وأعلن خطبتهن به ...  

1- في بداية عام 2016، تم الإعلان عن خطبة الفنان محمد الشرنوبي، للفنانة الشابة لمى كتكت (ابنة الفنانة أمل رزق) في حفل صغير شهد حضور الأهل والأصدقاء والمقربون، واستمرت الخطبة الأولى لـ الشرنوبي، لمدة 9 أشهر فقط، حتى أعلنت «لمى» عن انفصالهما بشكل نهائي، خلال لقائها بقناة LTC الفضائية، في حضور والدتها.

2- استمر محمد الشرنوبي، خاليا عاطفيًا حتى نهاية عام 2018، وبدأت نيران الحب تشتعل بداخله مرة أخرى حينما التقى المنتجة سارة الطباخ، فأعلن الثنائي خطبتهما في 2019، وسرعان ما أعلنا إنفصالهما بعد ذلك.

3- أعلن محمد الشرنوبي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا».

ونشرت راندا رياض (مديرة أعمال أنغام) - وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها مع خطيبها من حفل الخطوبة الذي أقيم اليوم الأربعاء 11 ديسمبر.

ووجهت راندا، رسالة رومانسية إلى خطيبها محمد الشرنوبي، قائلة: «أحلى حاجة حصلت لي في حياتي هي وجودك فيها ربنا بخليك ليا ويارب نفضل مع بعض على طول ، بحبك».
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