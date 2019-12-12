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حوادث

السيطرة على حريق نشب بمخبز بكفر الدوار قبل امتداده للمساكن

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:10 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق نشب بمخبز بكفر الدوار قبل امتداده للمساكن
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جمالات الدمنهوري
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من السيطرة على حريق هائل بمخبز بلدى بحى التمليك بمدينة كفر الدوار.

تلقى اللواء مجدى القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغًا من شرطة النجدة؛ يفيد باشتعال النيران في مخبز بلدي مدعم بالمنطقة المشار إليها. 

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ في المنطقة المشار إليها، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق تمام قبل امتداده للمساكن القريبة، وأعلنت شركة الغاز الطبيعى حالة الطوارئ، وأغلقت محابس الغاز الموصلة للمخبز، وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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