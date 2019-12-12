إسرائيل.. الكنيست يصادق على قانون حله ويعلن الموعد النهائي للانتخابات

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على القراءة الأولى على قانون حله وتبكير موعد الانتخابات إلى 2 مارس، بدعم من 92 عضوًا، وتم نقل الاقتراح للتحضير للقراءة الثانية والثالثة من قبل اللجنة الخاصة للكنيست.



ويأتي هذا بعد فشل الكتلتين السياسيتين الأكبر في الكنيست، الليكود وأزرق أبيض، في تشكيل حكومة وحدة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي.



ولم يفز حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب أزرق أبيض بقيادة منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق بيني جانتس، بأغلبية تمكن أيا منهما من تشكيل الحكومة في الاقتراعين السابقين.



وأوكل إلى الاثنين مهمة تشكيل حكومة ائتلافية في مسعى باء بالفشل وأنحى كل منهما باللائمة على الآخر في الوصول إلى طريق مسدود عندما لم يتمكنا من الاتفاق على بنود رئاسة الوزراء "بالتناوب"