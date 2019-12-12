كنت معاه وكان كويس خالص.. نبيلة عبيد تنهار في عزاء سمير سيف

انهارت الفنانة نبيلة عبيد، بالبكاء، خلال مشاركتها في عزاء المخرج الراحل سمير سيف الذي أقيم في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، أمس الأربعاء 11 ديسمبر، بحضور عدد كبير من النجوم.





وقالت نبيلة عبيد، في لقاء خاص بكاميرا "صدى البلد"، إن فيلم «الراقصة والسياسي» هو الوحيد الذي شهد التعاون بينها وسمير سيف، لافتة إلى أن هذا الفيلم شهد نجاحا متواصلا لمدة 20 عامًا، لافتة إلى أن آخر لقاء جمع بينها وبين المخرج الراحل، كان منذ أسبوعين وكانت صحته جيدة جدًا.





شهد عزاء المخرج سمير سيف، توافد العديد من نجوم الفن علي رأسهم: يحيى الفخراني، ونبيلة عبيد، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وحسين فهمي، ومحمد هنيدي، وهاني رمزي، منى زكي، ومريم ابو عوف، وإلهام شاهين، وشيري عادل هاني شنودة ولطفي لبيب، وأشرف فايق، ومنير مكرم، وآخرون.





وشيع جثمان المخرج سمير سيف من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف، أول أمس الثلاثاء.





وشارك في الجنازة الفنان محمود قابيل والمنتج محسن علم الدين والفنان محمد التاجى والمؤلف وحيد حامد والفنانة ندى بسيوني ، ليلى علوى، إلهام شاهين ، ميرفت أمين.





وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف منذ يومين؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.



