ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور لـ محمد هنيدى بعد العملية الجراحية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
محمد هنيدى
محمد هنيدى
Advertisements
أحمد إبراهيم
حرص الفنان محمد هنيدى على تقديم واجب العزاء فى المخرج الراحل سمير سيف، والذى أقيم أمس فى كنيسة مارمرقس فى مصر الجديدة ليكون ذلك أو ظهور له بعد إجرائه العملية الجراحية أثر تعرضه إلى أزمة صحية منذ أيام.

وقد حرص على حضور العزاء أيضا مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يحيى الفخرانى وليلى علوى وإلهام شاهين ومنى زكى ونبيلة عبيد وميرفت أمين ودلال عبد العزيز.

كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل أزمته الصحية، موضحا أنه تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن هناك تآكل في عظام الفك والطبيب قرر زرع عظام جديدة.

وقال محمد هنيدي خلال تصريحات تلفزيونية، إنه أجرى العملية ويتمتع الآن بصحة جيدة، وبدأ الآن بفك السلك، مشيرا إلى أن العملية أتخذت وقت ما يقرب من 5 ساعات، لأن المشكلة كانت في عظام الفكين.

ومن المقرر أن يستأنف محمد هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.

وتم تأجيل تصوير الفيلم، لانشغال محمد هنيدى بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".
أول ظهور لـ محمد هنيدى بعد العملية الجراحية
أول ظهور لـ محمد هنيدى بعد العملية الجراحية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد هنيدي: أصور كينج سايز حاليا.. وهذه آخر تحضيرات صعيدي في الجامعة الأمريكية 2

بعد خضوعة لعملية استغرقت 5 ساعات.. تعرف على حالة محمد هنيدي الصحية

جراحة في الفك..تفاصيل دخول محمد هنيدي غرفة العمليات 5 ساعات

بعد عملية جراحية فى الفك.. ظهور نادر لزوجة وأبناء محمد هنيدى

هنيدي في أول مداخلة: أنا بخير وأجلت العملية عشان اتفرج على الماتش

5 عمليات جراحية لـ 5 نجوم في شهر واحد.. محمد هنيدي آخرهم

ترشيحاتنا

سانج يونج تيفولي sang young 2020 متاحة الآن في مصر.. السعر والمواصفات

كأس العالم للأندية 2019.. الترجي يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال

تريند الفن | قبلة ماجد المصري لـ مايا دياب.. رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها من محمد الشرنوبي

خطيبة محمد الشرنوبي.. 5 معلومات عن راندا رياض مديرة أعمال أنغام

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء في آخر جلسة تصوير

تساقط كثيف للأمطار على القاهرة والجيزة.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياح وأمطار غزيرة يجتاحان الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء في آخر جلسة تصوير

لإطلالة جذابة.. البلوزة القطيفة موضة شتاء 2019