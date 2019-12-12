أول ظهور لـ محمد هنيدى بعد العملية الجراحية

حرص الفنان محمد هنيدى على تقديم واجب العزاء فى المخرج الراحل سمير سيف، والذى أقيم أمس فى كنيسة مارمرقس فى مصر الجديدة ليكون ذلك أو ظهور له بعد إجرائه العملية الجراحية أثر تعرضه إلى أزمة صحية منذ أيام.



وقد حرص على حضور العزاء أيضا مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يحيى الفخرانى وليلى علوى وإلهام شاهين ومنى زكى ونبيلة عبيد وميرفت أمين ودلال عبد العزيز.



كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل أزمته الصحية، موضحا أنه تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن هناك تآكل في عظام الفك والطبيب قرر زرع عظام جديدة.



وقال محمد هنيدي خلال تصريحات تلفزيونية، إنه أجرى العملية ويتمتع الآن بصحة جيدة، وبدأ الآن بفك السلك، مشيرا إلى أن العملية أتخذت وقت ما يقرب من 5 ساعات، لأن المشكلة كانت في عظام الفكين.



ومن المقرر أن يستأنف محمد هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.



وتم تأجيل تصوير الفيلم، لانشغال محمد هنيدى بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.



الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".