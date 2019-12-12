ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اليونسكو تدرج النخلة على قائمة التراث الإنساني.. ووزيرة الثقافة تعلق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
نجحت المجموعة العربية المشاركة في الدورة الرابعة عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والتي عقدت بمدينة بوجوتا بكولومبيا، في تسجيل ملف "النخلة .. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مفردات الهوية العربية تعكس خصوصية الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج، وأشارت إلى أن النخيل يعد أحد رموز عروبة الأرض والإنسان.

وأضافت أن تسجيل النخلة وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وحرف تراثية بقوائم منظمة اليونسكو، يبرز استمرار مساعي صون الموروثات الحضارية التي تميز المجتمع العربي.

وكانت وزيرة الثقافة أصدرت قرارا بسفر الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى مدينة بوجوتا بكولومبيا ممثلا لمصر لعرض الملف الذى استضافت مدينة الأقصر أهم خطوات إعداده خلال العام الماضي، حيث عقدت مندوبو الأليكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) ملتقى موسعا لبحث ترشيح الملف من قبل دول المنظمة وهى مصر، والبحرين، والإمارات، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، وفلسطين، والأردن، والسودان، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، إلى جانب عدة اجتماعات بالخرطوم وتونس وأبوظبي اكتملت خلالها الإجراءات.

وقامت الإمارات بالتنسيق لتقديم الملف ممثلة عن الدول العربية، وجاء تقرير اللجنة الحكومية للتراث الثقافي غير المادي مثنيًا على الجهد الذي قدمته المجموعة العربية نتج عن إقامة شراكة بين المجتمعات العربية تتكيف مع خصوصيات كل دولة دون إغفال التعاون بينها.

وقد احتفل ممثلو الدول العربية المشاركة بإعلان قبول الملف وإدراجه بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني، رافعين أعلام كل بلد إلى جانب علم منظمة الأليكسو، وتلقوا التهنئة من مختلف الوفود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الآثاريون العرب» يطالب بإنشاء صندوق لترميم آثار سوريا

حزنت لوفاته الإمارات ونكست أعلامها 3 أيام | من هو الشيخ سلطان بن زايد؟

السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو".. ماذا يعني ذلك للمملكة؟

ترشيحاتنا

أهم أخبار المساء.. الأرصاد تطلق تحذيرات.. ووفاة حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق بسبب شاحن موبايل

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. الإفتاء توضح ماذا يفعل من لم يصل منذ سنوات ..فيديو

بـ3 حيل سريعة تخلصى من كابوس الكرش للأبد .. ومشروب البقدونس والكرفس مفاجاة

بغسل رجل جوزي| تصريح لـ داليا مصطفى عن شريف سلامة يثير الجدل على السوشيال ميديا

حقيقة ظهور سحابة السوبر سيل على عدة مناطق في دلتا مصر.. الأرصاد تكشف

ارتدى التيشيرت الأحمر.. الأهلي يقيد كهربا محليا وإفريقيا أول يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

رياح وأمطار غزيرة يجتاحان الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ