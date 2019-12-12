اليونسكو تدرج النخلة على قائمة التراث الإنساني.. ووزيرة الثقافة تعلق

وكانت وزيرة الثقافة أصدرت قرارا بسفر الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى مدينة بوجوتا بكولومبيا ممثلا لمصر لعرض الملف الذى استضافت مدينة الأقصر أهم خطوات إعداده خلال العام الماضي، حيث عقدت مندوبو الأليكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) ملتقى موسعا لبحث ترشيح الملف من قبل دول المنظمة وهى مصر، والبحرين، والإمارات، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، وفلسطين، والأردن، والسودان، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، إلى جانب عدة اجتماعات بالخرطوم وتونس وأبوظبي اكتملت خلالها الإجراءات.





وقامت الإمارات بالتنسيق لتقديم الملف ممثلة عن الدول العربية، وجاء تقرير اللجنة الحكومية للتراث الثقافي غير المادي مثنيًا على الجهد الذي قدمته المجموعة العربية نتج عن إقامة شراكة بين المجتمعات العربية تتكيف مع خصوصيات كل دولة دون إغفال التعاون بينها.

نجحت المجموعة العربية المشاركة في الدورة الرابعة عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والتي عقدت بمدينة بوجوتا بكولومبيا، في تسجيل ملف "النخلة .. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني.وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مفردات الهوية العربية تعكس خصوصية الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج، وأشارت إلى أن النخيل يعد أحد رموز عروبة الأرض والإنسان.وأضافت أن تسجيل النخلة وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وحرف تراثية بقوائم منظمة اليونسكو، يبرز استمرار مساعي صون الموروثات الحضارية التي تميز المجتمع العربي.وقد احتفل ممثلو الدول العربية المشاركة بإعلان قبول الملف وإدراجه بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني، رافعين أعلام كل بلد إلى جانب علم منظمة الأليكسو، وتلقوا التهنئة من مختلف الوفود.