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عمرو موسى: أفريقيا مجموعة فعالة في الأمم المتحدة والمنتديات الحديثة.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:30 م
عمرو موسى، الأمين
عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدولة العربية الأسبق
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هاجر إبراهيم
قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدولة العربية الأسبق، إن منتدى الاقتصاد العالمى يجمع فى محفله الكثير من رؤساء الدول والحكومات والكثير من المسئولين والإعلام والاقتصاديين، عبر مناقشات ومداولات على الموقف الدولى الحالى.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدولة العربية الأسبق، خلال جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية فى تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، أنه في عام 2017 كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رأي مختلف بشأن العولمة، ولذلك رئيس الصين وقف فى منصة دافوس وقال إنه إذا كانت أمريكا ستغادر هذا الاتجاه نحو العولمة؛ فإن الصين ستغادر أيضا، موضحا أنه فى ذلك الوقت لم ينتظر قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام لجامعة الدولة العربية الأسبق، إلى أن المنظومة التعددية الحالية هى تلك المحافل والمنتديات التى تقوم بها القارة الأفريقية التي تجمع آلافا من المسئولين، مؤكدا أن مراكز الفكر بالاجتماعات والأوراق التى ينشرونها تتمحور حول اجتماعاتهم التى تدور فى إطار تلك المنتديات.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدولة العربية الأسبق، أن أفريقيا مجموعة فعالة فى الأمم المتحدة والمنتديات الحديثة التى ظهرت فى الآونة الأخيرة.

ونوه عمرو موسى، إلى أن ما تحتاج إليه أفريقيا هى القوة الخاصة بالمجتمع الأفريقي ومناقشة القضايا عبر تلك الاجتماعات لحلها، حيث نبه على ضرورة أن يكون هناك منتدى خاص بها وهذا سيأتي منه ظواهر كثيرة بشأن نزع السلاح.
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