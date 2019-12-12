عماد الدين حسين: مصر من أوائل الدول التى سجلت مراحل متقدمة فى التنمية.. فيديو

قال عماد الدين حسين ، رئيس تحرير جريدة الشروق ، إن مصر من أوائل الدول التى حققت مراحل متقدمة وملموسة فى التنمية والتمكين خاصة مع تفعيل التشريعات الخاصة بزيادة عدد مقاعد برلمان النساء المصرية ، ونواب المحافظين الجدد من الشباب .



وأكد عماد الدين حسين ، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" ، إن تمكين الشباب والمرأة المصرية ساعد على القيادة الفعلية وتكوين كوادر شبابية على المدى الطويل .



وأوضح عماد الدين حسين ، أن الدولة المصرية تمتلك إردادة حقيقية للإصلاحات التشريعية ، ومكافحة الفساد ، وتغيير حقيقى ومشاركة أكبر قدر من التحالف الوطنى .



وانطلقت فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا أمس، الأربعاء، بعرض فيلم تسجيلى عن مسيرة الوحدة والتكامل الإفريقي فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.



وذلك بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".

