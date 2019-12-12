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تعليم

عميد ألسن عين شمس: الأنشطة الطلابية جزء أصيل من الحياة الجامعية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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ياسمين سامي - كريم ناصر
قدم فريق التمثيل المسرحي بكلية الألسن بجامعة عين شمس المشارك في فعاليات مهرجان الاكتفاء الذاتى للعروض المسرحية للكليات بالجامعة، عرضا متميزا بعنوان "الفندق" علي خشبة مسرح الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و بحضور أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.عفاف الديب مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، الطالب عبد الرحمن الشامي رئيس إتحاد طلاب الكلية و أعضاء الإتحاد.

و خلال كلمتها لفريق التمثيل المسرحي أكدت سلوى رشاد عميد الكلية، أن المجهود الذي قدمة أبناء الألسن في العرض المسرحي بمثابة النقطة المضيئة التي تبعث الطمأنينة على مستقبل الطلاب في مختلف المجالات، و أكدت أن الأنشطة الطلابية جزء أصيل من الحياة الجامعية بهدف إكتشاف مواهب الطلاب و رعايتهم في مراحل مبكرة.

كما وجهت حديثها للطلاب مؤكدة على فخرها بما قدمة أبناء الكلية، وثمنت مجهوداتهم المتميزة في العرض و الديكور و الملابس و الإخراج، مؤكدة على إعتزازها بما قدموه من فن راق لطلاب متميزين دراسيا و فنيا.

كما قامت سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتكريم ماجدة محمود المسئولة عن لجنة الأنشطة الفنية بالكلية لبلوغها السن القانونية.
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