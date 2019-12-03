عميد ألسن عين شمس تستقبل رئيس مؤسسة اليابان بالقاهرة

وأشارت إلى أن قسم اللغة اليابانية بالكلية تم تأسيسه عام 2000 ، و يدرس به أكثر من 100 طالب، و يشهد القسم إقبالا متزايدا كل عام لدراسة اللغة اليابانية، و شددت على أهمية زيادة أعداد منح الدارسين بالكلية إلى الجامعات اليابانية ، كذلك الإشراف المشترك بين الجانبين على رسائل الماجستير والدكتوراه، كذلك توفير منح للسادة أعضاء هيئة التدريس المصريين بالقسم لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه خلال الفترة الصيفية.





وأكدت رشاد أن التعاون المرتقب بين الجانبان يجب أن يكون على مستوى التبادل الطلابي و تبادل الأساتذة بهدف رفع كفاءة تعليم و تعلم اللغة اليابانية ، و تذليل كافة العوائق التى تواجه الطلاب اليابانيين الدارسين للعربية كذلك توفير سبل الراحة للطلاب المصريين الدارسين للغة اليابانية ، و إعداد كوادر قادرة على التدريس للطلاب المصريين و الأجانب للغة اليابانية بجامعة عين شمس .



وفي الختام قامت عميد الكلية، بمرافقة الوفد الياباني في جولة تفقدية لقاعات التدريس و معامل الترجمة الفورية، حيث أشاد فوكازاور، رئيس مؤسسة اليابان بالقاهرة، بالمستوى المتميز الذي تقدمه الكلية للطلاب، من خلال قاعات التدريس و المعامل المزودة بأحدث التقنيات العلمية، التى توفر خدمات تعليمية عالية المستوى للطلاب.

وأضافت أن جامعة عين شمس تعد من أكبر الجامعات على مستوى الشرق الأوسط ؛ حيث تضم 200 ألف طالب بمرحلتى البكالوريوس و الليسانس و 70 ألف طالب دراسات عليا ، و تضم 14 ألف عضو هيئة تدريس و 30 ألف موظف .