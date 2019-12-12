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حوادث

لتعاطي المخدرات.. شاب بأسوان يحرق منزله ويتسبب في وفاة شقيقته لخلافاته مع والدته

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:53 م
حريق في منزل
حريق في منزل
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شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من إلقاء القبض على عاطل قام بسكب كمية من البنزين على منزلهم الكائن بمدينة كوم أمبو، وإضرام النيران به لخلافات سابقة مع والدته، وهو الذي تسبب في وفاة شقيقته.

وكان مركز شرطة كوم أمبو قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بأحد المنازل حيث إنتقلت قوات الحماية المدنية ونجحت في السيطرة على الحريق، فيما تبين وفاة أبنة مالكة المنزل "ربة منزل" إثر إصابتها بحروق متفرقة، وحدوث تلفيات بمحتويات المنزل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن أسوان حيث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أبن مالكة المنزل عاطل له معلومات جنائية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب سابقة حدوث مشادة كلامية مع والدته لتعاطيه المواد المخدرة ، فقام على إثرها بسكب كمية من مادة البنزين بالمنزل وإضرام النيران به، ما أدى لوفاة شقيقته وحدوث تلفيات بالمنزل.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
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