كابتن العيال.. أول مدرب تعليم سباحة لحديثي الولادة: أتواصل مع الرضيع بالإحساس.. فيديو

حبه للرياضة وعشقه للسباحة، جعل منه مدرب محترف منذ 7 أعوام، لتأتي انطلاقته الثانية حين تخصص في تعليم سباحة الرضع "حديثي الولادة"، أنه الكابتن محمد فودة أول مصري لتعليم سباحة الرضع في مصر.





يعمل " كابتن العيال " كما يطلق عليه البعض، في مجال تدريب الأطفال حديثي الولادة منذ حوالي عامين، واستطاع خلال هذه المدة تدريب مئات الأطفال حديثي الولادة، كما أوضح محمد فودة أن التمرين يستغرق من 20:30 دقيقة، ليتعلم فيها الطفل كيف ينقذ نفسه في الماء بالإضافة إلى تمارين تساعده على تنظيم التنفس أثناء السباحة.





استطاع الكابتن محمد فودة دمج حبه للأطفال والسباحة في آن واحد، فأصبح أول وأشهر مدرب سباحة للأطفال ولاسيما حديثي الولادة، وذلك بعد اجتيازه كورس متخصص في روسيا، والمتابعة مع طبيب أطفال ليتمكن من ممارسة عمله بشكل محترف، مع مشاهدة عدد من الفيديوهات العالمية عبر يوتيوب، ليضمن سلامة الطفل الكاملة.





من المتعارف عليه ان سباحة الرضع تنتشر في البلاد الأجنبية فقط، فهي رياضة جديدة على مصر لذلك ينتاب أولياء الأمور بعضًا من القلق عند التقدم على هذه الخطوة، "طبيعي الاب والام يكونوا خايفين عشان مفيش تجارب سابقة عشان الموضوع جديد" هكذا وصف محمد فودة لصدى البلد موقف بعض أولياء الأمور في البداية.





"فوائدها كثيرة جدا" بتلك الكلمات كشف كابتن العيال محمد فودة، عن الفوائد الصحية والنفسية للسباحة وأثرها على الطفل، فهي تساعد على تحسين النمو بطريقة صحية، وتعزيز وظائف الرئة وجهاز المناعة، وتقوية عضلات القلب، كما استرسل عن فوائد السباحة النفسية لدى الطفل فهي تعمل على تعزيز ثقة الرضيع بنفسه، وتوطيد العلاقة بين الطفل ووالده أو والدته عن طريق ممارسة السباحة معهم أثناء التمرين.





كما هناك بعض العادات التي يجب اتباعها من قِبل الأب والأم تجاه الطفل، سواء قبل تمرين الرياضة او بعده، ليكون من أبرزها بأن تكون الرضاعة للطفل قبل التدريب بساعة على الأقل، وأخذ قسط كافٍ من النوم، وعدم ارتداء الملابس الثقيلة لعدم تعرضه للبرد.





"لسه الموضوع مش منتشر اوي".. علق فودة على عدم انتشار رياضة السباحة لحديثي الولادة، وذلك لقلة فروع المدرسة التي تدرب السباحة، وعدم توعية أولياء الأمور بأهمية السباحة صحيًا للطفل، وعدم وجود قدر كافِ من المدربين على دراية كافية بالخبرة والمعلومات.



