أسرة واحدة: حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية شرعية

قالت المحامية دينا المقدم، مؤسس مبادرة اسرة واحدة، إن حديث الرئيس السيسي عن أنه "لن يوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة ويحقق التوازن والعدل" يؤكد على ضرورة الإستماع الي جميع وجهات النظر، ووضع حلول للمشكلات التى يسببها القانون الحالى خاصة وأنه يسبب الألم والمعاناة للجميع خاصة المرأة.



وأكدت مؤسس مبادرة أسرة واحدة في بيان لها، على ضرورة تنحية الخلافات والمصلحة الشخصية جانبا وإعلاء مصلحة الطفل في المقام الأول، مؤكدة أن النظر الي قوانين الأحوال الشخصية من مطلق المكتسبات ومن يحصل على حقوق أكثر من الآخر لن تحل النزاعات القائمة.



وأشارت دينا المقدم، أن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية لا يستطيع أحد إنتزاعها منها حيث أنها حقوق شرعية نص عليها الدين الإسلامى الحنيف سواء النفقات، أوالخلع فهى حقوق أصيلة لها وإنصافها يكون بوضع مواد تساعد في سرعة الحصول على هذه الحقوق سواء تقليل إجراءات التقاضى، وتفعيل الملف الواحد، ووجود شرطة أسرية متخصصة لسرعة تنفيذ الأحكام والإستعلام عن دخل الزوج، وكذلك تطبيق مبدأ الرعاية المشتركة لتمكين الأمهات الغير حاضنات من إستضافة أبنائها ورعايتهم، بالإضافة الي تمكين الجدات من الإستمتاع بأحفادها.



وأضافت مؤسس مبادرة أسرة واحدة، أنها تسعى من خلال المبادرة لإستقبال مطالبات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية لعرضها على أعضاء مجلس النواب لتبنيها عند مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب للخروج بقانون يلبى مطالب جموع المتضررين من القانون الحالى.