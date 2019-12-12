لخوض مباراة بيراميدز.. وصول حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك وحافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد القاهرة.



ياتي هذا استعدادا للمباراة، التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، فى اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.



يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.



فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.