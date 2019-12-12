ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة الوجه البحري ومدن القناة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:28 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
كتب – سامح سلام

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس لأساقفة الوجه البحري ومدن القناة والآباء الكهنة المسئولين عن خدمة أخوة الرب.

وألقي البابا تواضروس الثاني - خلال الإجتماع - كلمة أوضح فيها الهدف من هذا اللقاء وهو الإرتقاء بالخدمات الكنسية وتطويرها، مستشهدًا بقول القديس بولس الرسول "تمم خدمتك" كما شدد علي أهمية الاستقامة والتجديد وخاصة تجديد الفكر و القلب والخدمة فنحن علي أعتاب سنة جديدة فلا ندخلها وقلبنا قديم بل نهتم بأن نبدأ بدءًا حسنًا.

وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في عدة مجالات وخاصة في مجال التعليم وأيضًا تطوير المنظومة الإلكترونية لهذه الخدمة.

وكرم البابا تواضروس ايبارشيات البحيرة تحت رعاية نيافة المطران الأنبا باخوميوس وإيبارشية بورسعيد تحت رعاية نيافة المطران أنبا تادرس وإيبارشية طنطا تحت رعاية نيافة المطران أنبا بولا لتميزهم بالإهتمام بمجال التعليم.

حضر اللقاء من الآباء أساقفة الوجه البحري، أصحاب النيافة: الأنبا تادرس مطران بورسعيد والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

كما حضر اللقاء أيضا الأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبري والأنبا باڤلي أسقف عام كنائس حي المنتزه بالإسكندرية والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا أنجيلوس أسقف عام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا بموا أسقف السويس والأنبا إيلاريون أسقف عام غرب الإسكندرية والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس حي شرق الإسكندرية، والقس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ولفيف من آباء كهنة الوجه البحري والقمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الإجتماعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكليف من البابا تواضروس.. دير الشهيد ماربقطر بالخطاطبة يستقبل "ساويرس"

البابا تواضروس يوزع شهادات تخرج دفعات المعهد القبطي للتدبير الكنسي

البابا تواضروس يصل كنيسة السيدة العذراء لإلقاء عظته الأسبوعية

البابا تواضروس يلتقي مع أساقفة وكهنة الوجه القبلي لخدمة الرعاية الاجتماعية

البابا تواضروس يكرم إيبارشية ملوي لفوزها بالمركز الأول في علم ابنك

ترشيحاتنا

حكاية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشور البصل؟

للمفاصل والمعدة والسرطان.. 5 فوائد مذهلة لـ البطاطا

رامز جلال ينفذ مقلب جديد فى محمد هنيدى.. فيديو

رد فعل مؤثر لطفل صدمت والدته سيارة .. شاهد ماذا فعل

حريق ضخم في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة.. فيديو

مفاجأة | هشام طلعت مصطفى يروي تحديات واجهت حلمه بمدينتي | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية

من الركود إلى الانتعاش.. ماذا قال أصحاب ورش الأثاث في دمياط بعد زيارة الرئيس

بـ فستان محتشم .. المطربة بوسى تخطف الأنظار بإطلالة انيقة