Google تضيف ميزة جديدة لمساعدها الذكي لمستخدمي أندرويد و iOS

مع بداية هذا العام، طرحت شركة جوجل "Google"، ميزة الترجمة الفورية لمساعدها الذكي "Google Assistant"، ولكن للمساعدات المنزلية وشاشات العرض الذكية ومكبرات الصوات التى تدعم المساعد، والتي توفر من خلالها إمكانية ترجمة الكلام والجمل بشكل فوري لمستخدميها، بالاعتماد على خدمة الترجمة المملوكة للشركة.



وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، قامت الشركة بطرح الميزة التي توسعت لتصل إلى المزيد من المستخدمين لمساعدتهم في مختلف النشاطات، وستكون الميزة الجديدة متاحة على الهواتف والأجهزة الذكية التي تدعم نظامي تشغيل أندرويد و iOS للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.



ويمكن تشغيل ميزة المترجم الفوري بكل سهولة، وذلك من خلال طلبها من مساعد جوجل عبر الأوامر الصوتية المعتادة، مثل "مرحبًا جوجل، كن مترجمًا ألمانيًا Hey Google, be my German translator"، أو "مرحبًا جوجل، ساعدني في التحدث باللغة التايلاندية Hey Google, help me speak Thai"، بعدها سيقوم المساعد بالاستماع للمحادثة وترجمتها على شكل نص في التطبيق.



وكما سيوفر المساعد بعض الردود الذكية خلال المحادثات للمساعدة لجعلها أسرع وأكثر مرونة، وسيتمكن المساعد أيضًا من تصوير النصوص مثل اللافتات باستخدام عدسة جوجل ومن ثم التعرف عليها وترجمتها نصيًا أو قراءتها صوتيًا.



وخلال عرض توضيحي حديث في نيويورك، قام أحد المسئولين بشركة جوجل بعرض تطبيق الخرائط على هاتفه، واختار موقعًا في ألمانيا كان متجهًا إليه افتراضيًا، ثم قام بالضغط على زر الترجمة وظهرت لوحة والتي تظهر اسم الموقع وعنوانه باللغة الألمانية، قام بالضغط على أيقونة السماعة في هذه الصفحة، وقام المساعد بقراءة المعلومات باللغة الألمانية.



وسوف تكون هذه الميزة مفيدة جدا لمساعدة المستخدمين المتنقلين من مكان لمكان أو للسياح، لأنها ستسهل عليهم عملية الترجمة من لغات مختلفة دون صعوبة، حيث أضافت جوجل ميزة ترجمة عناوين وأسماء الأماكن في خرائطها لتسهيل الوصول إليها من المسافرين حول العالم.