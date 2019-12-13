على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها ومحبيها من الجمهور بأحدث إطلالة لها عبر الحساب الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة تشبه إطلالة رانيا يوسف بفستان أسود مرز بالكامل أنيق شفاف وبدون بطانة، وذات الأكمام الطويلة المفرغة التى تظهر الجسم والبشرة .



حرصت سيرين عبد النور على تسريحة شعر انسيابية مرفوع وقصة على جانب وجهها البرونزي .



أما من ناحية الجمال وضعت سيرين مكياجا كاملا، ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه، تفاعل معها الجمهور والمتابعون الذين أبدوا إعجابهم بظهورها الرائع ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة .



وتنتظر سيرين عبد النور​ اطلاق مسلسل "الديفا" علي فضائية mbc وهو عمل درامي قصير مؤلف من 8 حلقات، كل حلقة مدتها 8 دقائق، تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.



مسلسل سيرين الجديد "الديفا"، سيجمعها مع الممثل السعودي ​يعقوب الفرحان​ وعدد من الممثلين اللبنانيين وغير اللبنانيين على mbc، كما أن الأغنية الجديدة لسيرين مع الفنان ​صلاح الكردي​ هي ضمن حلقات المسلسل.