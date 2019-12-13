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أخبار العالم

ليبيا.. أنباء عن مغادرة دبلوماسيين غربيين لطرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل بوجود أنباء تشير إلى مغادرة دبلوماسيين غربيين للعاصمة طرابلس، وذلك تزامنًا مع إعلان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ببدء الهجوم نحو قلب طرابلس لتحريرها من المليشيات المسلحة.

وقالت "العربية" نقلًا عن مصادرها الخاصة: "الدبلوماسيون الغربيون تجمعوا في مدينة جنزور تمهيدا لمغادرتهم ليبيا عبر البحر".

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج في أكبر شوارع العاصمة طرابلس.

وذكرت قناة "العربية أن الجيش الليبي يعمل على قطع طرق الإمداد البحري للمليشيات المسلحة، فيما يعكف سلاح الجو على استهداف مواقع للوفاق في عين زارة.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، بدء الهجوم نحو قلب العاصمة طرابلس، لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة، موجها في كلمة متلفزة، بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة، لتحرير طرابلس.

وأشار قائلا: "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، وصارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".

وتابع أنه "ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الجبناء الخانعين لينفذوا أوامر أسيادهم ويبيعون الوطن ويتنازلون عن السيادة والشرف وهم أذلاء صاغرون".
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