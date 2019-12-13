محمد حماقى ينشر صورا له من حفلة الرياض .. شاهد

نشر الفنان محمد حماقى عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق حماقى قائلا " شرر كان يطير الليلة فى الرياض " .



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : بحبك - ربنا يحميك - بالتوفيق فى اللى جاى.



وتصدر كليب "راسمي في خيالي" لـ محمد حماقي، قائمة الـ Popular music على تطبيق "أنغامي"، بعد أيام قليلة من طرحه، كما إنه هو الكليب المصري الوحيد المدرج في القائمة.



كما استطاع الكليب احتلال التريند رقم 1 على "يوتيوب" منذ وقت طرحه على القناه الرسمية للفنان محمد حماقي على موقع الفيديوهات الأشهر.