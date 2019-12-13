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أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الليبي:"لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري
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أ ش أ
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم (الجمعة) سيطرة الجيش جويًا على العاصمة الليبية، قائلًا : "لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس".

وأضاف - في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" الإخبارية - "إن قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد أهداف لكتائب حكومة الوفاق في طرابلس"، مشددا على أن نداء القائد خليفة حفتر للميليشيات من أجل إلقاء السلاح هو الأخير.

وأشار إلى أن وحدات الجيش بدأت بالتقدم نحو العاصمة وأن بعض المساندين في الداخل بدأوا القيام بعملياتٍ نوعية ضد الميليشيات داخل طرابلس، مضيفا أن المعركة التي أعلنت ما زالت في بدايتها وأن حكومة الوفاق لديها ميليشيات غير متجانسة ولن تصمد أمام القوات المسلحة في كل مراحل هذه المعركة.

من جانبها .. أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن 11 مسلحًا تابعًا لقوات الوفاق سلّموا أنفسهم للوحدات العسكرية بالقوات المسلحة بمحور صلاح الدين.
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