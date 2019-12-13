قائد شباب الأهلي يعود للتدريبات بعد غياب 9 أشهر

عاد أحمد أشرف قائد فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لمدة ٩ أشهر.



كان صانع ألعاب الأهلي الشاب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مباراة فريق ٢٠٠١ أمام بيراميدز في الموسم الماضي، والتي سجل خلالها هدفًا رائعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليغيب عن الملاعب طوال هذه الفترة، بعد إجرائه عملية جراحية لعلاج الإصابة.



وعاد اللاعب للتدريبات الجماعية بعدما أنهى فترة تأهيله، على أن يتم الدفع به في مباريات ودية من أجل تجهيزه تمهيدًا لمشاركته في المباريات الرسمية، خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق.



ويأمل مدرب الفريق أحمد سراج، في استعادة اللاعب لمستواه وتألقه، حتى يساهم في مسيرة الفريق نحو الحفاظ على لقب البطولة.





